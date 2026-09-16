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Эйфория сменилась отчаянием: зачем Зеленский затевал эскалацию конфликта?

Эйфория сменилась отчаянием: зачем Зеленский затевал эскалацию конфликта?

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина в финансовом плане дошла до предела. Правительство приостанавливает финансирование некритических статей расходов и отправляет все средства на оборону.

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