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Газета.ру

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Аналитик Ермаков: США могут иметь в космосе некинетические средства поражения

Аналитик Ермаков: США могут иметь в космосе некинетические средства поражения

Научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков в интервью «Новости Mail» оценил заявление американского министра ВВС Троя Мейнка о том, что США обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства.

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