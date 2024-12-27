Следователи организовали для сестры юного героя Данила Садыкова посещение Республиканской новогодней елки

Следственный комитет продолжает на постоянной основе оказывать помощь семье мальчика, который ценой своей жизни спас в мае 2012 года 9-летнего ребенка в городе Набережные Челны, особо заботясь о его младшей сестренке Виктории.
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