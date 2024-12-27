+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

Следователи организовали для сестры юного героя Данила Садыкова посещение Республиканской новогодней елки

Следственный комитет продолжает на постоянной основе оказывать помощь семье мальчика, который ценой своей жизни спас в мае 2012 года 9-летнего ребенка в городе Набережные Челны, особо заботясь о его младшей сестренке Виктории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх