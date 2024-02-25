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Умер бывший ректор ИГЭУ Владимир Нуждин

Умер бывший ректор ИГЭУ Владимир Нуждин

Заслуженному деятелю науки России Владимиру Нуждину было 83 года.24 февраля умер заслуженный деятель науки России, доктор технических наук, экс-ректор Ивановского государственного энергетического университета Владимир Нуждин.

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