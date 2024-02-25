Умер бывший ректор ИГЭУ Владимир Нуждин

Заслуженному деятелю науки России Владимиру Нуждину было 83 года.24 февраля умер заслуженный деятель науки России, доктор технических наук, экс-ректор Ивановского государственного энергетического университета Владимир Нуждин.
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