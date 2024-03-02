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Лаврова рассмешил вопрос о планах Макрона отправить на Украину войска НАТО

Лаврова рассмешил вопрос о планах Макрона отправить на Украину войска НАТО

Global Look Press/US Army/Digital Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, сообщили в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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