Лаврова рассмешил вопрос о планах Макрона отправить на Украину войска НАТО

Global Look Press/US Army/Digital Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, сообщили в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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