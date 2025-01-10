🇦🇲🇪🇺 Зачем Армении референдум о вступлении в ЕС? Правительство Армении внезапно одобрило законопроект о вступлении республики в ЕС.
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🇦🇲🇪🇺 Зачем Армении референдум о вступлении в ЕС? Правительство Армении внезапно одобрило законопроект о вступлении республики в ЕС.
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