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Мировое обозрение

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Кровавый государственный переворот Бориса Ельцина

Кровавый государственный переворот Бориса Ельцина

Главное в тезисах: Тезис 1: 3–4 октября 1993 года в Москве произошёл силовой разгон Верховного Совета России — высшего органа законодательной власти, находившегося в открытом противостоянии с президентом Борисом Ельциным.

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