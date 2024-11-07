В США испугались появления «маргинальных персонажей» в администрации Трампа

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может назначить на руководящие посты в своей администрации «некоторых маргинальных персонажей», опасается профессор политологии из Дьюкского университета в Северной Каролине Питер Фивер.
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