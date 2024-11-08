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Царьград

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Удар по Одессе: Детонировало больше двух часов, вертолёты мчались в сторону Румынии - подполье

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по Одессе. Поражены склады с боекомплектами, которые детонировали больше двух часов.

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Комментарии
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vagas Karlito
Растормашили муравейник!  Результаты   пока не озвучиваются массово, но похоже на то  ,что инерция не спасет все вылезет на ружу! Пугающие  для Запада перспективы!)
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