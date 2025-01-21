Житель Сахалинской области ответит в суде за незаконный оборот спиртосодержащей продукции

Следственным отделом МВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Правда, обвиняемого в незаконном обороте спиртосодержащий продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии