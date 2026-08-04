БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 615 подписчиков

Модернизированная «Арена-М» против дрона

Модернизированная «Арена-М» против дрона

Совсем недавно украинские телеграм-каналы и другие средства массовой информации распространили видеоролик, на котором FPV-дрон беспрепятственно поражает российский танк Т-72Б3А, оснащённый комплексом активной защиты «Арена-М», доработанной для поражения беспилотных летательных аппаратов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии