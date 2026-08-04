Модернизированная «Арена-М» против дрона

Совсем недавно украинские телеграм-каналы и другие средства массовой информации распространили видеоролик, на котором FPV-дрон беспрепятственно поражает российский танк Т-72Б3А, оснащённый комплексом активной защиты «Арена-М», доработанной для поражения беспилотных летательных аппаратов.
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