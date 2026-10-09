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Царьград

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Ли Швамм объяснил, почему у молодежи увеличился риск инсульта

Ли Швамм объяснил, почему у молодежи увеличился риск инсульта

Невролог Ли Швамм рассказал, почему у молодежи в возрасте от 20 до 54 лет возрос риск инсульта. Он связывает это с распространением диабета, ожирения и вейпинга.

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