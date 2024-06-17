Хуситы атаковали американский эсминец и два танкера

Об атаке эсминца США и коммерческих судов сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что атаковало эсминец США и два коммерческих судна в акватории Красного и Аравийского морей.