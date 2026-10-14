ДТП с участием легковушки и велосипеда произошло вчера, 13 октября, около 18:15. Женщина за рулем Volkswagen Passat, двигаясь по улице Татищева со стороны Анри Барбюса в направлении улицы Латышева, совершила наезд на велосипедистки 2017 года рождения.