ДТП с участием легковушки и велосипеда произошло вчера, 13 октября, около 18:15. Женщина за рулем Volkswagen Passat, двигаясь по улице Татищева со стороны Анри Барбюса в направлении улицы Латышева, совершила наезд на велосипедистки 2017 года рождения.
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