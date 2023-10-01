Друзья не могут увидеться со Светличной

Страдающую деменцией Светлану Светличную могут удерживать в психиатрической клинике помимо ее воли. Такое предположение высказали друзья заслуженной артистки РСФСР Наталья Варлей и Илья Коротков в эфире одного из федеральных каналов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)