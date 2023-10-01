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Друзья не могут увидеться со Светличной

Страдающую деменцией Светлану Светличную могут удерживать в психиатрической клинике помимо ее воли. Такое предположение высказали друзья заслуженной артистки РСФСР Наталья Варлей и Илья Коротков в эфире одного из федеральных каналов.

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