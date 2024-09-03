WP продемонстрировала серьезность потерь ВСУ кадрами с кладбища в Харькове

Польская журналистка Анна Гусарская продемонстрировала серьезность потерь ВСУ, предоставив для публикации в американскую газету The Washington Post ролик с харьковского кладбища На кадрах запечатлены десятки могил с украинскими флагами.
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