Сегодня в 10:30 в Краснодарском крае завоют сирены

Сегодня в 10:30 в Краснодарском крае завоют сиреныСегодня в 10:30 на Кубани завоют сирены. В Краснодарском крае и по всей России начнется проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов.