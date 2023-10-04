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Сегодня в 10:30 в Краснодарском крае завоют сирены

Сегодня в 10:30 в Краснодарском крае завоют сирены

Сегодня в 10:30 в Краснодарском крае завоют сиреныСегодня в 10:30 на Кубани завоют сирены. В Краснодарском крае и по всей России начнется проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов.

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