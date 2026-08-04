Басманный суд продлил арест бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россы до 6 сентября по ходатайству артиста

Продление ареста Филиппа Россы Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Филиппа Россы, бывшего продюсера народного артиста России Олега Газманова, на месяц и один день — до 6 сентября 2024 года.
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