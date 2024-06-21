НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Новый закон о продаже ипотечного жилья: что меняется для собственников недвижимости

Новый закон о продаже ипотечного жилья: что меняется для собственников недвижимости

Жилье, купленное в кредит, находится в залоге у банка до тех пор, пока долг не будет выплачен. Поэтому, даже будучи законным собственником, гражданин не может распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению: на это нужно получить согласие банка, что очень непросто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх