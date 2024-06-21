Новый закон о продаже ипотечного жилья: что меняется для собственников недвижимости

Жилье, купленное в кредит, находится в залоге у банка до тех пор, пока долг не будет выплачен. Поэтому, даже будучи законным собственником, гражданин не может распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению: на это нужно получить согласие банка, что очень непросто.
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