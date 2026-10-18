Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, аэропорт закрыт Росавиацией.В Калужской области вечером в воскресенье, 18 октября объявлена беспилотная опасность и закрыт для полетов Международный аэропорт Калуга.
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