США начали перевооружать свою пехоту на 6,8-мм новое стрелковое оружие

1-й батальон 506-го полка, 101-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированный в Форте-Кэмпбелл, штат Кентукки, получил на вооружение новые 6,8-мм штурмовые автоматические винтовки следующего поколения XM7 и пулемёты XM250 с передовой оптикой XM157.
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