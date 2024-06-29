В Ленобласти только восемь водоемов признаны пригодными для купания

Всего проверили 41 пляж Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Ленинградской области, по состоянию на 28 июня, согласно результатам лабораторных исследований, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», всем необходимым санитарным требованиям соответствуют только восемь водоемов.