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Петербургский дневник

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В Ленобласти только восемь водоемов признаны пригодными для купания

В Ленобласти только восемь водоемов признаны пригодными для купания

Всего проверили 41 пляж Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Ленинградской области, по состоянию на 28 июня, согласно результатам лабораторных исследований, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», всем необходимым санитарным требованиям соответствуют только восемь водоемов.

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