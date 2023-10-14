"Я уже старый и могу сказать правду": Раймонд Паулс о русских и жизни в Латвии

Послушать маэстро,признаться,что он прав,для этого нужны мозги. Не вымерли люди,которые жили в то время,как можно ослепнуть,оглохнуть и потерять память. Как все правильно сказано....

ВИ

Виктория Иванова

Приятно удивил Раймонд Паулс, т.к., даже, многие постаревшие деятели, которые жили в СССР, так, как нам и не снилось, обгадили и оболгали Россию. В том числе и ныне здравствующие.