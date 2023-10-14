Знаменитый и любимый многими советский "маэстро" Раймонд Паулс признался, что Латвия стала глухой и никому не нужной провинцией.
"Я уже старый и могу сказать правду": Раймонд Паулс о русских и жизни в Латвии
Комментарии
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ТШ
Татьяна Шаблий
Послушать маэстро,признаться,что он прав,для этого нужны мозги. Не вымерли люди,которые жили в то время,как можно ослепнуть,оглохнуть и потерять память. Как все правильно сказано....
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2 час.
КузнецовВВ
куда уехал?
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2 час.
ВИ
Виктория Иванова
Приятно удивил Раймонд Паулс, т.к., даже, многие постаревшие деятели, которые жили в СССР, так, как нам и не снилось, обгадили и оболгали Россию. В том числе и ныне здравствующие.
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55 мин.
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