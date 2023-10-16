CBS: Байден «подавление России» объявил целью в предвыборной программе

Для этого глава Белого дома обещает «объединить Европу».Действующий американский президента Джо Байден сделал «подавление России» и урегулирование на Ближнем Востоке пунктами в своей перевыборной программе на следующий срок главы государства.
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