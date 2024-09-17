У Эндрика гол в 1-м матче за «Реал» в ЛЧ. 18-летний форвард забил «Штутгарту» на 95-й минуте, выйдя на замену на 81-й

Нападающий «Реала» отличился на 5-й добавленной ко второму тайму минуте матча со «Штутгартом» (3:1). 18-летний бразилец дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на замену на 81-й минуте вместо Джуда Беллингема.
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