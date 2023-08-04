Где смотреть Фейеноорд – ПСВ, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Нидерландов 4 августа

В пятницу, 4 августа, сыграют Фейеноорд и ПСВ в рамках Суперкубка Нидерландов по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «де Кейп».