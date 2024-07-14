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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колесников про отказ от Олимпиады: «Не жалею об этом и никому не навязывал своего мнения. Навязывать, да еще в агрессивной форме – это неправильно»

– В связи со всеми историями с участием или неучастием в Олимпиаде страсти разгорелись нешуточные – неважно, решил ты пропустить Игры или выступить, все равно будут осуждать.

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