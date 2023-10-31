Никитина: россиянам придется отложить покупку жилья при росте взноса по ипотеке

Руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен" и вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина заявила, что россиянам придется отложить покупку жилья из-за роста первоначального взноса по ипотеке.
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