21 Years Ago Today: A Fox Thriller Debuted To 10.5 Million Viewers And Earned An Immediate Full Season

In 2005, this new show became an instant hit with its two-hour premiere, prompting the initial episode run to be extended from 13 to 22 episodes.
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