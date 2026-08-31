❗️⚡️Пассивный гидроакустический мониторинг от компании противника Zvook Украинская технологическая компания Zvook расширяет компетенции в области гидроакустической разведки, переходя от наземных систем обнаружения к подводным гидрофонам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым