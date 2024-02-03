Энергия больших чисел.

Исследовательская электротехническая лаборатория управления главного энергетика Общества - канонический, просто дистиллированный пример структурной единицы, невеликой по штатной численности, и при этом выполняющей целый спектр важнейших обязанностей.
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