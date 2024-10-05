Бекзад Нурдаулетов из Мангистау получил путевку на чемпионат Азии по боксу

В городе Шымкент с 29 сентября по 4 октября проходил 43-ий международный турнир по боксу на приз Карокозы Абдналиева, где участвовали команды Украины, Таджикистана, Узбекистана, Турции и сборная команда Республики Казахстан, включая все области и Астану, Алматы Шымкент.