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Бекзад Нурдаулетов из Мангистау получил путевку на чемпионат Азии по боксу

Бекзад Нурдаулетов из Мангистау получил путевку на чемпионат Азии по боксу

В городе Шымкент с 29 сентября по 4 октября  проходил 43-ий  международный турнир  по боксу на приз Карокозы Абдналиева,  где участвовали команды Украины, Таджикистана, Узбекистана, Турции и сборная команда Республики Казахстан, включая  все области и Астану, Алматы  Шымкент.

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