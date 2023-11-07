МВД: 15 тысяч нелегальных мигрантов депортированы из России в этом году

В текущем году сотрудники российской полиции выявили свыше 96 тысяч нарушений миграционного законодательства и возбудили почти четыре тысячи уголовных дел в рамках федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023».
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