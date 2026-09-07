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Israeli airstrikes kill at least 11 in southern Lebanon

Israeli airstrikes have killed at least 11 people in southern Lebanon, including two children and two medics, according to Lebanese state media.

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