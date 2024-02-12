Коммерческий директор холдинга Собчак получил 7,5 года колонии по делу о вымогательстве у Чемезова

Журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев получили по семь лет колонииХамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора холдинга журналистки Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.