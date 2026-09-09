Более 45 млрд рублей за полгода потратили россияне в поездках на Крайний Север

Российские туристы потратили 45 млрд рублей в регионах Крайнего Севера в первой половине 2026 года. Всего за шесть месяцев россияне совершили 3,15 млн поездок в эти регионы, сказано в исследовании «Сбер2В».
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