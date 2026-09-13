Почему рыба в России дороже мяса? Себестоимость - 85 рублей, а продаётся по 550: Откуда берётся шестикратная накрутка

Почему рыба в России дороже мяса, если её себестоимость копеечная? К примеру, в случае с минтаем после вылова продукт стоит всего 85 рублей за кило, а продаётся примерно по 550 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- “Я не обязан говорить по‑русски!” — таксист‑мигрант отказался везти пассажирку: чем обернулась одна фраза
- «Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья
- "Русские ко мне пристают": Покрытая девушка рассказала, как всё было с ней на самом деле. Зачем они это делают?
Свежие комментарии
- Константин Крохин...
- Нулевая терпимост...
- ПК Депутата Затулина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым