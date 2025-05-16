Что посеять и сделать на участке: подробный посевной календарь для второй половины мая 2025 Юлия ЧелкановаПосевной календарь на вторую половину мая 2025 года предлагает садоводам и огородникам множество возможностей для работы на своем участке.
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