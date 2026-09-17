Возможно найдено революционное решение проблемы диабета 2 типа

Диабет 2 типа называют «тихим убийцей» не для красного словца. Болезнь годами может не давать о себе знать, а когда появляются первые тревожные сигналы, сосуды, почки, глаза и нервы уже нередко оказываются повреждёнными.
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