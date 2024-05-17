Освобожденная Херсонщина: «Украина безвозвратно превратилась в страну-террориста»

ВСУ не дают ни дня передышки мирным жителям Херсонщины, не прекращая обстрелы и террор дронами. Об этом в эфире радио КП рассказал председатель Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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