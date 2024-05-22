Wi-Fi появится во всех российских самолетах в 2028 году

Также до 2030 года запустят 737 низкоорбитальных спутников связи Wi-Fi на борту российских самолётов станет повсеместным в 2028 году, сообщил ТАСС министр цифрового развития России Максут Шадаев на конференции ЦИПР-2024.
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