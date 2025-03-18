Вот что случится с Европой, когда Украина проиграет. Эксперты единодушны

Eduard Ни США ни Россия никуда не исчезеут,а миру давно пора быть Свободным,без всяких самозванных "хозяев" из гнилого Лондона!

Вадим Кузнецов Кажется, что эта статья - перевод статьи, взятой из какого-то европейского издания. И точка зрения автора именно европейская. Нелепая с нашей точки зрения.