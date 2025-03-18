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Свежие комментарии

  • Yuriy Garutsa
    дебильнее дебилов как этот афтор я ещё не встречалВот что случится ...
  • Eduard
    А кто такая ЕС? ЕС,как и Африка для США и России никто!Европа нервничает...
  • igor vinogradov
    а запад тоже не рухнул..?Запад в шоке: Рос...

Вот что случится с Европой, когда Украина проиграет. Эксперты единодушны

Вот что случится с Европой, когда Украина проиграет. Эксперты единодушны

Действия Трампа объясняются тем, что, по мнению президента США, Россия – это "спелый плод", который можно сорвать.

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Комментарии
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Eduard
Ни США ни Россия никуда не исчезеут,а миру давно пора быть Свободным,без всяких самозванных &quot;хозяев&quot; из гнилого Лондона!
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13 час.
Вадим Кузнецов
Кажется, что эта статья - перевод статьи, взятой из какого-то европейского издания. И точка зрения автора именно европейская. Нелепая с нашей точки зрения.
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11 час.
Yuriy Garutsa
дебильнее дебилов как этот афтор я ещё не встречал
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6 час.
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