Действия Трампа объясняются тем, что, по мнению президента США, Россия – это "спелый плод", который можно сорвать.
Вот что случится с Европой, когда Украина проиграет. Эксперты единодушны
Комментарии
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Eduard
Ни США ни Россия никуда не исчезеут,а миру давно пора быть Свободным,без всяких самозванных "хозяев" из гнилого Лондона!
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13 час.
Вадим Кузнецов
Кажется, что эта статья - перевод статьи, взятой из какого-то европейского издания. И точка зрения автора именно европейская. Нелепая с нашей точки зрения.
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11 час.
Yuriy Garutsa
дебильнее дебилов как этот афтор я ещё не встречал
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6 час.
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