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Газета.ру

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Суд запретил компании из Южной Осетии использовать название "Кока-кола"

Суд запретил компании из Южной Осетии использовать название "Кока-кола"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск американского производителя напитков The Coca-Cola Company и запретил зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компания» использовать в своем фирменном наименовании обозначение «Кока-кола».

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