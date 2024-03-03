РЖД сольют бензин из цистерн. Санкции загрузили в контейнеры. ВСМ везти торопится и строиться спешит. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были ограничения экспорта бензина из РФ, введение санкций против российских логистических и металлургических компаний и очередное снижение погрузки на сети РЖД.
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