Президент Путин наградил шестерых рязанских спасателей пожарных

За отвагу и самоотверженность при тушении пожаров и ликвидации ЧС награждены начальник пожарного поезда станции Рыбное Юрий Дегасюк, начальник пожарного поезда станции Ряжск Валентин Карпов, пожарные поезда станции Ряжск Андрей Ковылин и Алексей Павлов.
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