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Тикнизян об «отскоке» «Локо» в игре с ЦСКА: «Не буду отрицать этого. Можно посмотреть на статистику»

Тикнизян об «отскоке» «Локо» в игре с ЦСКА: «Не буду отрицать этого. Можно посмотреть на статистику»

В 24-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью (1:1). «Локо» сравнял счет на 87-й минуте матча, играя в меньшинстве после удаления Марио Митая на 40-й минуте.

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