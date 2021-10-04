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Пользователи Facebook сообщили о возобновлении работы социальной сети

Пользователи Facebook сообщили о возобновлении работы социальной сети

Поток интернет-трафика сервисов Facebook прекратился в 18:39 по московскому времени. Социальная сеть оставалась недоступной на протяжении шести с половиной часов, после чего пользователи, хоть и не без проблем, но все же смогли воспользоваться ей.

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