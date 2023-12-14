На фоне массовых жалоб жителей Тюменской области Путину на бездействие местных властей губернатор Моор получил от него благодарность

На последнем в этом году заседании Тюменской областной думы уральский полпред Владимир Якушев вручил губернатору Тюменской области Александру Моору благодарность от президента России Владимира Путина за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ.