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На фоне массовых жалоб жителей Тюменской области Путину на бездействие местных властей губернатор Моор получил от него благодарность

На фоне массовых жалоб жителей Тюменской области Путину на бездействие местных властей губернатор Моор получил от него благодарность

На последнем в этом году заседании Тюменской областной думы уральский полпред Владимир Якушев вручил губернатору Тюменской области Александру Моору благодарность от президента России Владимира Путина за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ.

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