«Лето в Москве»: в Конькове пройдут показательные выступления собак-проводников

Мероприятие организуют на площадке для выгула проекта «Питомцы в Москве» В Конькове 8 июня проведут показательные выступления кинологов и четвероногих воспитанников Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС).
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