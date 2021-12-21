В Кемеровской области-Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту произошедшего самонагревания борта на шахте имени Рубана

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии ФБУ «Кемеровский ЦСМ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.