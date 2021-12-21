Происшествия

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В Кемеровской области-Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту произошедшего самонагревания борта на шахте имени Рубана

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области – Кузбассу  возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии ФБУ «Кемеровский ЦСМ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.

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